ماذا يفعل من ترك ركنًا من أركان الصلاة؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

بيّن الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، حكم من ترك ركنًا من أركان الصلاة، وذلك خلال استضافته على قناة السعودية.

أوضح الشيخ أن من ترك ركنًا من أركان الصلاة عليه أن يرجع إلى الركعة التي ترك فيها الركن ويأتي بذلك الركن الذي تركه.

أشار الشيخ إلى مثال يوضح الأمر، حيث أنه إذا كان المصلي في الركعة الأولى وأثناء السجود ترك ركنًا، عليه أن يرجع ويأتي بالركن الذي تركه.

وأوضح أن هناك اختلاف في رأي أهل العلم حول كيفية الرجوع، حيث يرى الحنابلة أنه يرجع إذا لم يشرع في ركن آخر، أما رأي آخر يقول بأنه يجوز للمصلي أن يرجع مالم يصل إلى موضع الركن، وإذا وصل إلى موضع الركن في الركعة الثانية يعتبر الركعة الأولى ملغية.

وفيما يخص الحالة الثالثة، فإنه إذا تذكر المصلي بعد الصلاة فعليه أن يقوم ويأتي بركعة، أما إذا تذكر بعد فترة فالصلاة باطلة وعليه أن يعيدها.