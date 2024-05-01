انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بأمريكا

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي، تزامنًا مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا، بما يعادل 0.5% إلى 85.86 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6% إلى 81.40 دولار للبرميل.

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وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقاً لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.