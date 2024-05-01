متخصص لـ”الوئام”: لقاح “أسترازينيكا” المُضاد لـ”كورونا” له مخاطر كبيرة

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    مهرجان أفلام السعودية 2024

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    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
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  • 7 - 9
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    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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    مايو - مايو

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    معرض الأخشاب

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  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
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    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    12:00
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  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

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    Days
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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

متخصص لـ”الوئام”: لقاح “أسترازينيكا” المُضاد لـ”كورونا” له مخاطر كبيرة

محليات
متخصص لـ”الوئام”: لقاح “أسترازينيكا” المُضاد لـ”كورونا” له مخاطر كبيرة

الوئام – خاص

اعترفت الشركة البريطانية لصناعة الأدوية “أسترازينيكا”، بأنّ لقاحها المضاد لفيروس “كورونا” يُمكن أن يكون سببا لآثار جانبية نادرة، الأمر الذي أثار جدلا عالميا.

ليس اعترافا جديدا

يقول الدكتور إسلام عنان، أستاذ عِلم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة، إنّ “شركة ‘أسترازينيكا’ بالفعل اعترفت للمحكمة بأنّ للقاح آثارا جانبية نادرة، وهذا ليس اعترافا جديدا، بل كان معروفا لدى المنظّمات الدولية، وأيضا عندما وافقت الـFDA حينها كانت على عِلم بذلك”.

ويُضيف إسلام عنان، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “الشركة صرّحت بأنّ لقاحها يُسبّب آثارا جانبية نادرة، لكن لا بدّ من دراسة كل حالةٍ على حدة، لمعرفة سبب الآثار الجانبية مع اللقاح”.

ويُتابع عنان أنّ “هذه الآثار الجانبية النادرة بالفعل كانت معروفة من قبل، وقد تسبّب جلطات، وسبق التحدُّث عنها من عامين، وكانت بالفعل لها مخاطر، كما أنّ المنظّمات الدولية كانت على علم بأن تجارب اللقاحات أجريت في وقت قصير، وهو ما يؤكّد أن لها آثارا جانبية نادرة لا تتم معرفتها إلا بأخذ ملايين الجرعات، لأنّ هذه الآثار لا تظهر إلا إذا أخذها ملايين الأشخاص مع استمرار الأبحاث، لتظهر بعد ذلك الآثار الجانبية النادرة”.

آثار جانبية نادرة

ويوضّح أستاذ عِلم اقتصاديات الدواء وانتشار الأوبئة أن “بعض الدول كانت تستخدم النوفالجين وبعض المسكّنات التي كانت لها آثار جانبية نادرة، تشبه نفس لقاح أسترازينيكا، بل وأقوى، وحاليا لم يعد النوفالجين موجودا، لكن دائما تتم العودة في هذا إلى ما يسمّى بحسابات المخاطر والمنفعة، وهي ‘أستفيد أكثر أم خطر أكبر’، وهو ما جعل المنظمات الدولية والحكومات تُؤمن بأنّ الاستفادة مِن اللقاحات وتقليل عدد المصابين بكورونا أهم من الآثار الجانبية التي من الممكن أن تكون موجودة ونادرة، وليست عالية الحدوث”.

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