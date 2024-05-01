محلل سياسي لـ”الوئام”: الموقف السعودي الأكثر وضوحًا لحل أزمة السودان عبر منبر جدة

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    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
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    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

1 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: الموقف السعودي الأكثر وضوحًا لحل أزمة السودان عبر منبر جدة

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: الموقف السعودي الأكثر وضوحًا لحل أزمة السودان عبر منبر جدة

الوئام – خاص

لا تزال المساعي السعودية متواصل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية التي دخلت عامها الثاني وخلفت ملايين المشردين والنازحين فيما يعاني الاقتصاد السوداني بشدة جراء استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط فشل كافة الجهود الدولية لإنهاء القتال.

تعقد المشهد

وقال الدكتور رامي زهدي، الخبير في الشؤون الإفريقية، إن الصراع يتعقد في المشهد السوداني، حيث تزداد حالة التشابك الميداني على الأرض ما بين مناطق يسيطر عليها الدعم السريع ومناطق يسيطر عليها الجيش السوداني، والآن بدعم الفصائل تتغير معايير كثيرة في المعادلة الميدانية والسياسية ولكن تتعقد أيضاً أو تتسع دائرة الحرب.

وأضاف “زهدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن منبر جدة يجب أن يستمر إلى أن يتمكن من وقف الصراع مشيرًا إلى أن منبر جدة يستطيع بشكل تدريجي تقديم ما يفيد وما يساهم لاحقا في وقف الصراع.

وتابع الخبير في الشؤون الإفريقية: “السعودية أيضا معنية بأمور إنسانية يمكن تطويرها على الأرض لصالح الشعب السوداني التي تتأزم مشكلته يوماً بعد يوم مع طول أمد الحرب والسعودية مؤهلة جيداً لأن يكون لها دور ملموس في القضية السودانية بحكم أنها دولة جوار غير مباشر للسودان ويفصلهما البحر الأحمر وهو أهم ممر مائي في التوقيت الحالي وربما جزء كبير مما يحدث في السودان له علاقة بأمن وسلم البحر الأحمر أو مطامع دول خارجية في البحر الأحمر.

الأمن القومي العربي

واستكمل “زهدي”: “وبالتالي البحر الأحمر يهم الأمن القومي العربي والإفريقي كما يهم الأمن السوداني والشأن الداخلي والسعودية تمتلك من الأدوات الفاعلة ما تستطيع أن تصوغ به الحل لكن في النهاية نجاح الحل نفسه يتوقف على مدى قبول الأطراف المتصارعة لفكرة الوصول لحل لإنهاء الصراع.

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