حريق كبير بميناء “أوديسا” الأوكراني بعد هجوم صاروخي روسي

قالت وسائل إعلام محلية إن حريقاً كبيراً اندلع في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، بعد هجوم صاروخي روسي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق “تليجرام” ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحباً كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.

وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف.

ولم تتمكن “رويترز” من التحقق بشكل مستقل من التقارير، وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية، وأصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين.