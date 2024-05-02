“العدل” تنظم المؤتمر الدولي للتدريب القضائي بالرياض في 6 مايو

تنظم وزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي، خلال الفترة من 6 إلى 7 من مايو الجاري “المؤتمر الدولي للتدريب القضائي” بمدينة الرياض.

ويشارك في المؤتمر، عددٍ من معاهد ومراكز التدريب العدلي والقضائي الدولية، وخبراء دوليين في مجال التدريب القضائي والقانوني؛ وذلك لتبادل الخبرات ومناقشة التوجهات الحديثة للتدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي.

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ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “مستقبل التدريب القضائي في عصر التحول الرقمي”، مستقبل التدريب القضائي والعدلي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، وآليات استخدام وسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وأساليب القياس الفعال لأثر التدريب.