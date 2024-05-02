أتالانتا يتعادل مع مارسيليا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

انتهت مباراة مارسيليا الفرنسي أمام ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة التعادل 1/1، في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب فيلودروم بفرنسا، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

سجل سكاماكا هدف اتالانتا في الدقيقة 11، وتعادل مبيمبا لفريق مارسيليا في الدقيقة 20.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في إيطاليا بين أتالانتا ومارسيليا يوم الخميس المقبل.

ودخل مارسيليا المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تفادى الخسارة في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات، كما استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات بفوزه على لانس يوم الأحد بعد تعادلين متتاليين.

في المقابل دخل أتالانتا المباراة، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على إمبولي بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.