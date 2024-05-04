مدرب الطائي لـ “الوئام”: لم نكن مقنعين هجوميًا أمام الخليج وليس لدينا مساحات للتسجيل

أسامه الطريفي – الوئام

حسم التعادل السلبي مباراة الطائي أمام الخليج، التي أقيمت اليوم السبت، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

واستضاف ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، مباراة الطائي والخليج ضمن الجولة “30 ” من دوري روشن السعودي، حيث لم يُظهر الطائي الأداء المتوقع منه، رغم الحضور الجماهيري الذي ملأ المدرجات.

وتحدث مدرب الطائي السيد راموس عن أسباب تعادل الفريق في تصريح خاص لـ “الوئام”: “الفريق لم يكن مقنعاً هجومياً، والأداء لم يكن مرضيًا”.

وأشار مدرب الطائي إلى أن الفريق بحاجة فقط للمسة الأخيرة، رغم ضياع الفرص والتي من ضمنها فرصة اللاعب مينساه حينما ارتطمت بالقائم”.

وأكد: “كنا أكثر شراسة في الشوط الثاني، ولكن لم نجد مساحات متاحة في الملعب للتسديد، ونادي الخليج كان يسعى هو الآخر للفوز بالمباراة”.

وأختتم مدرب الطائي تصريحاته قائلا: “في مباراة الفيحاء الماضية خلقنا فرصًا أكثر، ولم نستطع التسجيل أيضًا بسبب اللمسة الأخيرة في خط الهجوم”.