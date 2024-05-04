مدرب النصر: حققنا فوزًا هامًا على الوحدة وسنقدم كل جهودنا لحصد لقب كأس الملك

أكد لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، أن فريقه حقق فوزًا هامًا على الوحدة، مشيرًا إلى أن العالمي سيقدم كل جهوده من أجل تحقيق لقب كأس الملك أمام الهلال.

النصر فاز على الوحدة، بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في إطار مباريات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو قائد النصر ثلاث أهداف للعالمي “هاتريك” في الدقائق 5، 12، 52، ليسجل الدون الهاتريك الخامس مع النصر منذ انضمامه.

بينما أحرز أوتافيو هدفًا في الدقيقة 18، وأضاف ساديو ماني الهدف الرابع في الدقيقة 45، وأضاف محمد آل فتيل الهدف السادس في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وقال كاسترو في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “حققنا فوز مهم جدًا اليوم، في نهاية الموسم تكون بعض الفرق في وضع نقطي سيء مما يجعلها متحفزة، لذلك يجب تقديم أفضل ما نملك من أجل الفوز وإسعاد الجماهير التي حضرت”.

وتابع: “غيرنا طريقة اللعب في أثناء المباراة، وهذا حدث لأن النتيجة كانت مريحة و تساعد على ذلك”.

وأضاف: “سعداء بأرقام تسجيل الأهداف، وعدد النقاط لكن لم نكن سعداء بعدد الأهداف التي سجلت علينا هذا الموسم”.

وأردف: “عملنا كثيرًا في المباريات الماضية على ذلك، و أظهرنا تحسنًا جماعيًا بالعمل الدفاعي نتج عنه عدة مباريات بشباك نظيفة”.

وتطرق كاسترو للحديث عن الجماهير قائلا: “من أعطانا روح كبيرة ودفعة أكبر للفوز وتقديم المستوى هم جماهيرنا، نحن الآن في وضع أفضل وهذا كله بسبب مساندة الجماهير، بالتحديد الحاضرين في الملعب”.

وأكمل: “دائما في كرة القدم عندما تفوز أو تخسر يجب أن تبرر، الحقيقة واحدة يمكن لكل الفرق أن تحضر أطباء نفسيين، لكن سيظل هناك مركز أول واحد، كثير من اللاعبين المحترفين لديهم مدربون خاصون من أجل أن يحافظوا على وضعهم البدني”.

وواصل: “ويساعدهم ذلك ذهنيا أيضًا ويدعمهم، أنا طبيب نفسي للاعبيني وحاضر لدعمهم دائمًا فهو أمر مهم”.

وعن نهائي كأس الملك قال: “حتى الآن لا نعلم من اللاعبين الذين سيتواجدون في النهائي حتى أجيب عن المصابين، متبقي قرابة شهر، قد نخسر لاعبين موجودين الآن، وقد نسترجع بعض اللاعبين المصابين”.

واسترسل: “برأيي كرة القدم في تطور سريع، و مستقبلًا سوف يشاهد الجمهور أن المدربين يغيرون التكتيك أثناء اللعب بكثرة، لأن الطاقم يدرس الخصم في توقيت سريع، وذلك يسمح للمدرب أن يُجري تغييرًا تكتيكيًا أثناء المباراة”.

وزاد: “موعد النهائي لا يهمني، يهمني جدًا أن النصر في نهائي كأس الملك فقط، فهي بطولة غالية لم يحققها النصر مؤخرًا، لذلك سنقدم كل جهودنا من أجل تحقيق اللقب”.

وأختتم: “حتى نوقف النقاش وتكرار السؤال عن موعد المباراة، إن لعبنا في يونيو أو يوليو أو أغسطس أو أي وقت سنكون جاهزين ومستعدين”.