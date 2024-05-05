غوغل توقف “بودكاستس” اعتبارًا من 23 يونيو المقبل

أعلنت شركة غوغل، اليوم الأحد، عن اعتزامها وقف تشغيل تطبيق المدونات الصوتية “غوغل بودكاستس” اعتبارًا من 23 يونيو المقبل.

وأبلغت غوغل مستخدمي التطبيق باعتزامها وقف تشغيله، وأن أمامهم فرصة حتى هذا الوقت لتصدير قوائم المدونات الصوتية التي يتابعونها إلى أي تطبيق بديل قبل وقف تشغيل تطبيق غوغل.

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وقالت غوغل في رسالة جديدة إلى المستخدمين في الشهر الماضي: “بعد 23 يونيو لن يكون في مقدوركم مواصلة الاستماع إلى المدونات على تطبيق غوغل بودكاستس”.

وتتيح غوغل، حاليًا لمستخدمي التطبيق خيار نقل مدوناتهم الصوتية إلى منصة “يوتيوب ميوزيك” أو تنزيلها كملف بصيغة “أو.بي.إم.إل” من حساباتهم، ما يمكنهم تحميلها إلى أي تطبيق مدونات آخر.

يذكر أن تطبيق غوغل بودكاستس هو أحد أشهر تطبيقات المدونات الصوتية في العالم وتم تنزيل أكثر من 500 مليون نسخة منه على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وفي أواخر العام الماضي أعلنت جوجل اعتزامها حذف التطبيق خلال 2024.