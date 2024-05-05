النائب العام يبحث مكافحة الجريمة العابرة للحدود مع نظيره البحريني

التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، اليوم في عاصمة مملكة البحرين المنامة، نظيره البحريني الدكتور علي بن فضل البوعينين، حيث ناقشا سُبل مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين الشقيقين.

أكد “المعجب”، خلال الزيارة، على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والبحرين، وتطورها المستمر في جميع المجالات، خاصة في القضاء وتبادل المعلومات لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أشاد بالدعم الذي تلقته النيابة العامة السعودية من القيادة السعودية، مما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويضمن استقلالها.

كما تمت مناقشة الأعمال القضائية للنيابة العامة في البحرين وتطورها التقني، مما يسهم في تعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.