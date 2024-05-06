تقديم موعد الاختبارات النهائية بمدارس مكة المكرمة “استثنائيًا”

ناصر السلمي – مكة المكرمة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، توجيهات لمديري ومديرات المدارس بالمنطقة بتقديم موعد اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الدراسي الثالث بشكلٍ استثنائي لمدارس مكة المكرّمة .

وأوضحت تعليم مكة، أن الاختبارات تقرر تقديم موعدها لتكون بداية الاختبارات العملية يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/١١/١٤هـ، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد الموافق ١٤٤٥/١١/١٨هـ، وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٤٤٥/١١/٢٢هـ.

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وبحسب التوجيه الصادر عن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، فمن المقرر أن تبدأ الاختبارات الشفوية يوم الأحد الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥هـ “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي”.

وينتهي دوام العاملين بالمدارس في ١٤٤٥/١٢/٤هـ ويستثنى من هذا القرار طلاب الصف الثالث الإبتدائي الذين سوف تبدأ اختباراتهم التحريرية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١١/١٩هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٤٤٥/١١/٢٢هـ.

وأكد التوجيه على مديري المدارس، بضرورة متابعة المعلمين لتختيم المناهج مع نهاية دوام يوم الإثنين وتكليف المعلمين بتسليم الأسئلة ونماذج الإجابة وتنفيذ خطة الاختبارات.