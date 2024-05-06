قبطان تايتانيك.. وفاة الممثل البريطاني برنارد هيل

أعلنت عائلة النجم البريطاني برنارد هيل وفاته يوم الأحد عن عمر يناهز 79 عامًا، مما أحدث صدمة في عالم الفن.

برنارد هيل، الذي اشتهر بأدواره اللاحقة في فيلمي “تايتانيك” و”سيد الخواتم”، كانت له مسيرة فنية مميزة تركت بصماته في السينما العالمية.

برنارد هيل لعب دور القبطان إدوارد سميث في فيلم “تايتانيك” الذي حقق نجاحًا هائلًا وحصد جوائز عديدة، وكان أداءه القوي واحدًا من عوامل نجاح الفيلم.

كما شارك في سلسلة أفلام “سيد الخواتم” حيث جسد شخصية “ثيودن”، ملك روهان، وأثبت مهارته الفنية المتميزة.

إلى جانب أعماله الشهيرة، شارك برنارد هيل في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل “Boys from the Blackstuff” و “جريمة حقيقية” و”ويمبلدون” و “بارانورمان” وغيرها، حيث أبدع في تقديم شخصيات متنوعة ومميزة.