حارس الوحدة يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم والمباراة المفضلة له

أكد منير محمدي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بأن مثله الأعلى زين الدين زيدان المدير الفني السابق لبايرن ميونخ وريال مدريد.

وقال محمدي في تصريحات لفيديو نشره الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي بأن لاعبه المفضل زين الدين زيدان.

وبسؤاله عن مباراته المفضلة قال: “مباراتي المفضلة هي نهائي كأس العالم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا”.

وعن أفضل ذكرى له كلاعب في كرة القدم قال: “هي أول ظهور له مع المنتخب المغربي”.

ويتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 32 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل في 5 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 16 لقاء.

وفي سياق آخر يستعد الأهلي لمواجهة الهلال اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.