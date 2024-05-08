عواصف قوية تضرب منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وتحذيرات للسكان

ضربت عواصف قوية منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، واجتاحت عدة ولايات، مما مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاصفة وأعاصير.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال أن تمتد العواصف القوية خارج منطقة الغرب الأوسط الأمريكي.

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وأصدرت هيئة “الأرصاد الجوية الوطنية” الأمريكية، بيانًا أكدت فيه أنها رصدت الأعاصير للمرة الأولى في أجزاء من ولايات ميشيجان وانديانا وأوهايو، أمس الثلاثاء.

وأكدت أن أجزاء من ولايات إلينوي وكنتاكي وميسوري، لا تزال تحت مراقبة الأعاصير.

وحذرت الهيئة في بيتسبرج من أن إعصارًا، بشمال شرق ولاية أوهايو، يمكن أن يعبر إلى ولاية بنسلفانيا وكانت أجزاء من ولاية ويست فرجينيا، لا تزال خاضعة لتحذير من الإعصار.

واجتاحت الأعاصير القوية منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، عدة ولايات منذ 26 أبريل الماضي.