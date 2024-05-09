بارون ترامب على خطى والده.. يدخل السياسة بعمر 18 عاما قبل تخرجه من الثانوية

اختير بارون ترامب، الابن الأصغر للرئيس السابق دونالد ترامب، ليكون مندوب ولاية فلوريدا في مؤتمر الحزب الجمهوري، وهو لم يتجاوز الـ 18 من عمره، رغم عدم تخرجه بعد من المدرسة الثانوية، حسب تقرير نشرته مجلة “بوليتيكو” الأمريكية.

وتم اختيار “بارون” مع عدد من أفراد عائلته لتمثيل ولاية فلوريدا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر عقده في يوليو المقبل.

كما تم اختيار أبناء ترامب الآخرين، بما في ذلك إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، لأدوار بارزة في هذا الحدث السياسي.

وأشار مسؤول في حملة ترامب إلى أن “بارون” مهتم جدًا بالشأن السياسي في الولايات المتحدة، مما يبرز تفانيه في المساهمة في العملية الديمقراطية.

المندوبون هم الشخصيات التي تمثل ولاياتهم في مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، حيث يُختارون مرشحًا لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة.

وفي إطار العملية السياسية، عبّر ترامب عن حزنه لعدم إمكانية حضور ابنه “بارون” حفل تخرجه من المدرسة الثانوية، نتيجة لقضية قانونية في مانهاتن يحاكم فيها.

وسيتم تقديم المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي يُعتبر الخطوة التالية لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن في يوليو.

وفيما يتعلق بعائلة ترامب، فإن إيفانكا ترامب هي الوحيدة التي لم تشترك في الساحة السياسية بعد، حيث كانت مستشارة بارزة في إدارة والدها خلال فترة رئاسته.