عزز البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، تواجده في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما سجل اليوم أمام الأخدود في المباراة التي انتهت منذ قليل.

وفاز النصر على الأخدود، بثلاث أهداف مقابل هدفين، وسجل ثلاثية النصر كلا من مارسيلو بروزوفيتش هدفين في الدقيقتين 7، 90+1، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 15.

وبعدما سجل رونالدو هدفًا في شباك الأخدود أصبح رصيد أهداف 30 هدفًا، معتلي صدارة ترتيب الهدافين، فيما يتواجد ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال في المركز الثاني برصيد 24 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف رونالدو أمام الأخدود:

1- كريستيانو رونالدو في المركز الأول بـ 33 هدفًا.

2- الكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال برصيد 24 هدفًا.

3- عبد الرازق حمد الله لاعب الاتحاد برصيد 19 هدفًا.

4- فاشيون سكالا لاعب الفيحاء، برصيد 17 هدفًا.

5- أندرسون تاليسكا لاعب النصر، فراس البريكان لاعب الأهلي برصيد 16 هدفًا لكل لاعب.

6- جورج كيفين نكودو لاعب ضمك، برصيد 15 هدفًا لكل لاعب.

7- مالكوم دي أوليفيرا لاعبا الهلال برصيد 14 هدفًا.

8- ساديو ماني لاعب النصر، سالم الدوسري لاعب الهلال برصيد 13 هدفًا لكل لاعب.

9- موسى ديمبلي لاعب الاتفاق، بيرنارد مينساه لاعب الطائي، أوديون إيغالو لاعب الوحدة، برصيد 12 هدف لكل لاعب.

10- كريم البركاوي لاعب الرائد، برصيد 11 هدف.

11- رياض محرز لاعب الأهلي، جواو بيدور لاعب التعاون، كريستيان تيلو لاعب الفتح، سيرجي سافيتش لاعب الهلال، هنري نيكورو لاعب الفيحاء، برصيد 10 أهداف لكل لاعب.

12- كريم بنزيما لاعب الاتحاد، كريتشوفياك لاعب أبها برصيد 9 أهداف لكل لاعب