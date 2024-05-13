موقف الاتحاد من طلب حكام أجانب لمبارياته المتبقية في الدوري

كشفت تقارير صحفية عن موقف نادي الاتحاد من طلب حكام أجانب لمبارياته المتبقية في بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 50 نقطة في رصيده، حيث خاض 31 مباراة، فاز في 15 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 11 لقاء.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الاتحاد لن يطلب حكام أجانب للمباريات المقبلة في بطولة الدوري.

وأشارت إلى أن الاتحاد هدفه الحصول على المركز الرابع في الدوري، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2 وكأس السوبر السعودي، وذلك بعدما ودع كافة البطولات التي شارك بها.

ويواجه الاتحاد، نظيره الخليج في الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن، ثم سيلاقي ضمك، ومن بعدها النصر، في الجولة الرابعة والثلاثين والختامية لبطولة الدوري.

وكان الاتحاد تعرض لهزيمة كبيرة أمام الاتفاق بخماسية نظيفة، في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في حسم لقب الدوري السعودي هذا الموسم، للمرة التاسعة عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية والثلاثين.

ويعد الهلال النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي، بواقع 19 مرة، ويأتي بعده ناديي الاتحاد والنصر بواقع 9 ألقاب لكل نادي.