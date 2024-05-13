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فريق التحرير

14 مايو 2024

خبير اقتصادي لـ”الوئام”: انفتاح السعودية على العالم يرفع مساهمة قطاع الطيران لملياري دولار

اقتصاد
خبير اقتصادي لـ”الوئام”: انفتاح السعودية على العالم يرفع مساهمة قطاع الطيران لملياري دولار

الوئام – خاص

تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خارطة طريق الطيران العام خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 20 إلى 22 مايو الحالي.

وتهدف خارطة الطريق، لزيادة مساهمة قطاع الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى عشرة أضعاف، ليصل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030.

10 أضعاف القمية

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالله العامر نائب رئيس الجمعية السعودية للسياحة، إن السعودية تستهدف رفع مساهمة قطاع الطيران العام إلى 10 أضعاف بحلول عام 2030، ويدعم هذا الهدف الطموح العديد من العوامل والإجراءات التي اتخذتها السعودية منذ انطلاق الرؤية عام 2016.

وأضاف “العامر” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه من أبرز هذه العوامل هو تركيز السعودية على السياحة حيث تستهدف جذب أكثر من 150 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030 ومن المتوقع ان يشكل السياح الدوليون 70 مليون سائح، وهذه الأهداف الكبيرة رافقتها نهضة ضخمة في مجالات وقطاعات السياحة المختلفة سواء على صعيد سياحة المؤتمرات، الفعاليات، الرياضة، الترفيه، وغيرها، وأيضا تم الإعلان عن إطلاق العديد من المشاريع السياحية والتنموية الضخمة التي تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات مما يساعد على تدفق السياح والمستثمرين والمهتمين وانتعاش حركة الطيران في المنطقة.

وتابع الخبير الاقتصادي: “العمل على إصدار التأشيرة الخليجية الموحدة سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح والمسافرين القادمين إلى السعودية، أيضا، تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بما فيها التأشيرة الإلكترونية والتي تشمل أكثر من 60 دولة، ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المسافرين حيث أضيف مؤخرا 3 دول جديدة يمكن لهم الحصول على التأشيرة الإلكترونية”.

واستكمل “العامر”: “بالإضافة إلى ذلك فقد طورت السعودية البنية التحتية لقطاع الطيران والاستثمار والدعم بشكل أكبر في هذا المجال حيث تم إطلاق عدد من شركات الطيران الجديد وعلى رأسها طيران الرياض التي تستهدف الوصول إلى أكثر من 100 وجهة سياحية مختلفة، أيضا، تم العمل على توسعة العديد من المطارات سواء الدولية أو المحلية وذلك لرفع الجاهزية لاستقبال أكبر عدد من الزوار والمسافرين ولمواكبة الأهداف الطموحة لعدد المسافرين والسياح.

كما تم إطلاق مجموعة من الوجهات السياحية الجديد التي تربط السعودية بالدول المختلفة بشكل مباشر كان آخرها ما يربط الرياض بعدد من المدن الصينية مباشرة وهذا الانفتاح على العالم سيعمل على رفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي بشكل كبير”.

موقع السعودية

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه وقال: “موقع السعودية الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث آسيا، أوروبا وأفريقيا وقوتها الاقتصادية والسياسية وتوفر البنية التحتية المتكاملة سيعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها في قطاع السياحية والطيران بحلول 2030”.

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