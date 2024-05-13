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فريق التحرير

14 مايو 2024

“الدفاع المدني” يحذر من الحالة المطيرة على معظم المناطق حتى السبت المقبل

محليات
“الدفاع المدني” يحذر من الحالة المطيرة على معظم المناطق حتى السبت المقبل

دعت مديرية الدفاع المدني إلى توخي الحذر والحيطة والتزام التعليمات الرسمية الصادرة عبر مختلف وسائل التواصل، واتباع الإرشادات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك نتيجة توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية على عدة مناطق بالمملكة بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت القادم، حيث يتوقع تأثر مناطق مختلفة من المملكة بتلك الأحوال الجوية المضطربة.

وبحسب التوقعات الواردة من الهيئات والجهات المختصة، فإن منطقة مكة المكرمة ستكون عرضة لأمطار متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها جريان للسيول واحتمال تساقط البرد، بالإضافة إلى الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل نطاق التحذير الصادر عن مديرية الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة محافظات الكامل والجموم والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه ورنية والخرمة، ويدعو سكان تلك المناطق إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والبقاء في الأماكن الآمنة وعدم الاقتراب من أماكن تجمع المياه والأودية.

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