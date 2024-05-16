الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعم مقترحا فلسطينيا بإيقاف إسرائيل دوليا

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

16 مايو 2024

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعم مقترحا فلسطينيا بإيقاف إسرائيل دوليا

رياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدعم مقترحا فلسطينيا بإيقاف إسرائيل دوليا

أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن دعمه لاقتراح فلسطين بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي “الفيفا” بسبب الحرب المستمرة في غزة خلال مؤتمره المنعقد في بانكوك اليوم الخميس، إذ ألغى الاتحاد القاري أيضا حدود فترات استمرار كبار مسؤوليه في مناصبهم.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد التزامه بمواصلة مساندة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ودعم مقترحه قبل اجتماع الفيفا غدا والذي يسعى إلى “اعتماد عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الإسرائيلية”.

وقال الشيخ سلمان: “قوة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأتي من خلال قوة أعضائه، وعندما يعاني أحد الأعضاء يتأثر بقية الأعضاء الآخرين. الاتحاد الآسيوي يقف إلى جانب الاتحاد الفلسطيني ونحن ننضم لهم في البحث عن حلول فعالة منبثقة من كرة القدم للتظلمات التي أثارها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مقترحهم. من واجبنا دعم الاتحاد الفلسطيني من أجل التوصل إلى حل سريع وفعال بما يتماشى مع القواعد واللوائح والنظام الأساسي للاتحاد الآسيوي والفيفا”.

وأرسل الاتحاد الفلسطيني اقتراحه للفيفا في 11 مارس الماضي وسيتم مناقشته خلال الاجتماع السنوي للفيفا بعد إضافته إلى جدول الأعمال بدعم من اتحادات الجزائر والأردن وسوريا واليمن.

ووقفت وفود الاتحادات المحلية دقيقة صمت قبل بدء اجتماعات الاتحاد الآسيوي حدادا على ضحايا الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة، وتم عرض مقطع فيديو من إنتاج الاتحاد الفلسطيني يسلط الضوء على الدمار الذي سببته القوات الإسرائيلية.

وتعرضت غزة للدمار بسبب القصف شبه المستمر والغزو اللاحق منذ توغل أعضاء حركة حماس في الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي والذي خلف ما يقرب من 1200 قتيل من الجانب الإسرائيلي واحتجاز المئات كرهائن.

وتطرق رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى هذه المسألة في تصريحاته أمام الوفود المشاركة عندما دعا إلى تشكيل جبهة موحدة في الجهود المبذولة للتعامل مع القضايا داخل الرياضة وخارجها.

وقال “كلنا نعاني مما يحدث في فلسطين. نصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن ونصلي من أجل الأمهات اللاتي يفقدن أطفالهن في كل مكان في العالم. لا يمكن لكرة القدم أن تفعل سوى القليل للغاية لأنه لتغيير المواقف المأساوية في كل مكان في العالم، كل ما يمكننا فعله هو إظهار الوحدة لأن كرة القدم هي ما يوحد الجميع”.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي وافقت فيه الوفود على اقتراح بإلغاء الحدود الزمنية للرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وصوتت أستراليا والأردن فقط ضد اقتراح إلغاء القيود والذي كان يحدد فترات تولي المناصب القيادية بثلاث فترات مدتها أربع سنوات.

تابعنا: