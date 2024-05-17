في يومه العالمي.. 6 قواعد لقياس ضغط الدم

كشفت طبيبة القلب يونونا خاميتسكايا، عن 5 قواعد لقياس مستوى ضغط الدم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي يصادف يوم 17 مايو من كل عام.

ووفقا لها، هناك مجموعة قواعد لقياس مستوى ضغط الدم:

ـ استخدام الكفة المناسبة لكل شخص.

ـ قياس ضغط الدم قبل تناول الأدوية الخافضة للضغط إذا كان الشخص يخضع للعلاج.

ـ عدم التدخين أو شرب القهوة قبل نصف ساعة من قياس ضغط الدم.

ـ الذهاب إلى المرحاض قبل قياس ضغط الدم والجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق.

ـ إرخاء اليد ووضعها على سطح مستو بمستوى القلب.

– قس ضغط الدم فى المنزل باستمرار.

وتتابع الطبيبة الروسية: “قبل زيارة الطبيب، يكفي قياس ضغط الدم مرتين يوميا لمدة أسبوع أو على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحد أدنى 12 قياسا ولمراقبة فعالية العلاج على المدى الطويل، يوصى بقياس مستوى ضغط الدم مرة أو مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر”.