إطلاق خاصية الاطلاع على البطاقة المهنية للإعلاميين عبر “توكلنا”

في خطوة تعزز من تنظيم قطاع الإعلام وحماية حقوق الإعلاميين، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام خدمة البطاقات المهنية للإعلاميين المسجلين لديها عبر تطبيق “توكلنا خدمات”. جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، في إطار جهود الهيئة المستمرة لرقمنة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

وبات بإمكان الإعلاميين المسجلين لدى الهيئة الاطلاع على بطاقاتهم المهنية بكل سهولة ويسر عبر تطبيق “توكلنا خدمات”، وذلك من خلال الدخول إلى قسم “بطاقاتي” حيث ستظهر البطاقة المهنية للإعلامي.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على توفير خدمات متميزة للإعلاميين، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يخدم رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.