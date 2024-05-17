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فريق التحرير

17 مايو 2024

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع النصر

رياضة
ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع النصر

أسدال الستار على أحداث مباريات اليوم الجمعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الهلال إيجابيًا مع غريمه التقليدي النصر، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك.

وسجل أوتافيو لاعب النصر هدف تقدم العالمي على الهلال، مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، فيما نجح ألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال هدف تعادل الزعيم في الدقيقة 90+10.

وأرتقى رصيد الهلال للنقطة 90، متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي المقابل يتواجد النصر في الوصافة برصيد 78 نقطة.

فيما انتهت مباراة الاتفاق مع الأخدود بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وبنفس النتيجة حسمت مباراة الفيحاء مع ضمك.

ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع النصر:

1-الهلال في المركز الأول برصيد 90 نقطة.

2-النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

3-الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

4- التعاون في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

5-الاتحاد في المركز الخامس برصيد 51 نقطة.

6-الاتفاق في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

7-الفيحاء في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

8-الفتح في المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

9-الشباب في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

10-ضمك في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

11-الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

12- الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

13- الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.

14-الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

15- الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

16-الأخدود في المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.

17-أبها في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة.

18-الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

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