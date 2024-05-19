تعزيز التوطين في قطاعيّ البلديات والإسكان.. شراكات استراتيجية لتنمية رأس المال البشري

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

19 مايو 2024

تعزيز التوطين في قطاعيّ البلديات والإسكان.. شراكات استراتيجية لتنمية رأس المال البشري

اقتصاد
تعزيز التوطين في قطاعيّ البلديات والإسكان.. شراكات استراتيجية لتنمية رأس المال البشري

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة اتفاقيات تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية الوطنية، ورفع نسب التوطين في القطاعين البلدي والإسكاني، مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الوطنية للبناء وشركة تلال العقارية والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية تركي بن عبدالله الدبيخي.

وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تفعيل سبل التعاون المشترك من خلال دراسة الوضع الراهن لقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواءمة برامج التدريب والتأهيل للوظائف المستهدفة لمشروع التوطين، والتعاون في دراسة جدوى إطلاق شراكات استراتيجية للمساهمة في زيادة فرص التدريب والتأهيل والتوطين والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما تهدف إلى التعاون في تبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث والدراسات في مجالات التدريب والتأهيل والتوطين والجودة للقطاعين البلدي والإسكاني، بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة بين الطرفين، وقد مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذه الاتفاقية نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل.

فيما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء إلى التعاون في تدريب وتوظيف عدد من الباحثين عن العمل وتوفير الفرص التدريبية المناسبة وتطوير المهارات عبر برامج تدريبية متطورة؛ للمساهمة في تنمية القدرات البشرية المتخصصة في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ومثل المعهد في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد الدكتور خالد الصميلي.

وتسعى الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الأكاديمية الوطنية للبناء إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع نسبة مشاركة الشباب السعودي وتمكينهم من العمل في القطاعين البلدي والإسكان، وعقد ورش عمل لدعم وتحفيز التدريب وتطوير المهارات ومتابعة مسيرة المتدرب بعد فترة التدريب والتأكد من قياس نتائج عملية التدريب، ومثل الأكاديمية في التوقيع مديرها العام الدكتور محمد الغامدي.

وتعمل الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع شركة تلال العقارية، على رفع نسبة التوطين والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية وتدريبية مناسبة وزيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، حيث مثل الشركة في التوقيع مدير إدارة العمليات محمد أحمد الشويعر.

تأتي هذه الاتفاقيات تأتي في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إقامة شراكات إستراتيجية، وتجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تنمية القدرات البشرية ورفع المهارات وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات التي تقع تحت إشراف الوزارة.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: