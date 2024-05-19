تعزيز التوطين في قطاعيّ البلديات والإسكان.. شراكات استراتيجية لتنمية رأس المال البشري

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدة اتفاقيات تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية الوطنية، ورفع نسب التوطين في القطاعين البلدي والإسكاني، مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأكاديمية الوطنية للبناء وشركة تلال العقارية والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء.

وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث مثّل الوزارة في التوقيع وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية تركي بن عبدالله الدبيخي.

وتهدف الاتفاقية الأولى الموقعة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تفعيل سبل التعاون المشترك من خلال دراسة الوضع الراهن لقطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواءمة برامج التدريب والتأهيل للوظائف المستهدفة لمشروع التوطين، والتعاون في دراسة جدوى إطلاق شراكات استراتيجية للمساهمة في زيادة فرص التدريب والتأهيل والتوطين والعمل على تأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما تهدف إلى التعاون في تبادل الخبرات والمعارف ونتائج البحوث والدراسات في مجالات التدريب والتأهيل والتوطين والجودة للقطاعين البلدي والإسكاني، بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة بين الطرفين، وقد مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في هذه الاتفاقية نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال ريم المقبل.

فيما تهدف الاتفاقية الثانية الموقعة مع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء إلى التعاون في تدريب وتوظيف عدد من الباحثين عن العمل وتوفير الفرص التدريبية المناسبة وتطوير المهارات عبر برامج تدريبية متطورة؛ للمساهمة في تنمية القدرات البشرية المتخصصة في القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، ومثل المعهد في توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمعهد الدكتور خالد الصميلي.

وتسعى الاتفاقية الثالثة الموقعة مع الأكاديمية الوطنية للبناء إلى تنمية وتطوير رأس المال البشري ورفع نسبة مشاركة الشباب السعودي وتمكينهم من العمل في القطاعين البلدي والإسكان، وعقد ورش عمل لدعم وتحفيز التدريب وتطوير المهارات ومتابعة مسيرة المتدرب بعد فترة التدريب والتأكد من قياس نتائج عملية التدريب، ومثل الأكاديمية في التوقيع مديرها العام الدكتور محمد الغامدي.

وتعمل الاتفاقية الرابعة التي وقعت مع شركة تلال العقارية، على رفع نسبة التوطين والمساهمة في إيجاد فرص وظيفية وتدريبية مناسبة وزيادة نسبة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، حيث مثل الشركة في التوقيع مدير إدارة العمليات محمد أحمد الشويعر.

تأتي هذه الاتفاقيات تأتي في إطار عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على إقامة شراكات إستراتيجية، وتجسيدًا للتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تنمية القدرات البشرية ورفع المهارات وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات التي تقع تحت إشراف الوزارة.