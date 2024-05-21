محلل سياسي لـ”الوئام”: لا دولة فلسطينية بدون غزة والضفة والقدس

الوئام – خاص

يسعى الشعب الفلسطيني مدعومًا بمواقف عربية ودولية، لتحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وفق المبادرة العربية للسلام والمقررات الدولية.

وأعرب رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، عن تمسكه بإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الدولة الفلسطينية المستقلة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الثامن.

توحيد المؤسسات الفلسطينية

ومن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه بحسب قرار تكليف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، عليه العمل على توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف “الرقب” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه بالتالي من الطبيعي أن يصرح بتمسكه وتمسك الشعب الفلسطيني بتوحيد الضفة وغزة للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “التصريحات في محلها ويجب العمل عليها من كافة رجال الحكومة الفلسطينية لتنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة عبر استغلال وصول القضية الفلسطينية لكافة المحافل الدولية والتي كان آخرها اقتراب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

الدولة الفلسطينية

وأوضح “الرقب”، أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة بدون الضفة والقدس.

يُذكر أن رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى، قال إن اليوم التالي لقطاع غزة أي بعد الحرب الإسرائيلية، هو إعادة توحيد شطري الوطن ووحدة المؤسسات في ظل الدولة الفلسطينية المستقلة.