أحياء الرياض الأكثر تداولاً على البورصة العقارية اليوم

سيطرت أحياء الرياض اليوم الأربعاء، على قائمة الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية، حيث احتلت 5 أحياء بالرياض صدارة القائمة.

وجاء حي الفاروق في صدارة القائمة بتداولات وصلت إلى أكثر من 40 مليون ريال، يليه حي الجنادرية بقيمة صفقات تخطت الـ 21.2 مليون ريال.

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وضمت القائمة حي نمار بقيمة وصلت إلى أكثر من 18 مليون ريال، ثم حي الوسام بقيمة صفقات تجاوزت 11.1 مليون ريال، وفي المركز الخامس جاء حي النظيم بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.6 مليون ريال.

البورصة العقارية اليوم

وشهدت البورصة العقارية اليوم 1250 صفقة بقيمة تجاوزت الـ 1.58 مليار ريال لمساحة متداولة تخطت الـ 4.8 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر خلال صفقات اليوم عبر البورصة العقارية 35343 ريال للمتر، فيما كان متوسط السعر 329 ريال.