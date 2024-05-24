6 مواقع في المشاعر المقدسة تتطلب جهدا بدنيا استثنائيا من الحاج

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

24 مايو 2024

6 مواقع في المشاعر المقدسة تتطلب جهدا بدنيا استثنائيا من الحاج

حج 2024
6 مواقع في المشاعر المقدسة تتطلب جهدا بدنيا استثنائيا من الحاج الحجاج

أوضحت وزارة الحج والعمرة بعض المواقع في المشاعر المقدسة والتي يتوقع أن يبذل فيها الحاج جهدا بدنيا كبيرا خلال موسم حج 2024.

ونشر حساب الوزارة على منصة “إكس” نقاط الإجهاد المتوقعة خلال مناسك الحج في 2024، وتتضمن 4 نقاط.

الأولى أثناء الطواف سبعة أشواط، حيث إن إجمالي المسافة حوالي 200 متر لكل شوط “الدور الأرضي”.

النقطة الثانية في “السعى سبعة أشواط”، حيث إن إجمالي مسافة المشي للأشواط السبعة 2761 مترا.

وجاء المشي إلى مساكن منی في يوم التروية في النقطة الثالثة، حيث إن المسافة من المسجد الحرام إلى مشعر منى تبلغ 6 كلم تقريبا.

وأخيرا في أيام التشريق، حيث يتسبب صعود جسر الجمرات 6 طوابق ارتفاع كل طابق 12 مترا، في إجهاد الحاج.
ويُعدّ الحج رحلة إيمانية عظيمة يحرص المسلمون على أدائها، لكن هذه الرحلة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، حيث يتضمن الحج السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وطواف الكعبة المشرفة، والوقوف في عرفة.

لذلك، من المهم جدًا أن يستعد الحاج بدنيًا قبل الوصول إلى مكة المكرمة لتفادي الإجهاد والتعب، ولضمان أداء مناسك الحج على أكمل وجه.

Restaurant

إخترنا لك

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

Zamzam Lounge: أجواء قهوة فاخرة

مقهى
مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم الشرفة: إطلالة ساحرة على الكعبة

مطعم
جميع حقوق النشر محفوظة لمنصة الوئام - ٢٠٢٤
تابعنا: