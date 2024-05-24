6 مواقع في المشاعر المقدسة تتطلب جهدا بدنيا استثنائيا من الحاج

أوضحت وزارة الحج والعمرة بعض المواقع في المشاعر المقدسة والتي يتوقع أن يبذل فيها الحاج جهدا بدنيا كبيرا خلال موسم حج 2024.

ونشر حساب الوزارة على منصة “إكس” نقاط الإجهاد المتوقعة خلال مناسك الحج في 2024، وتتضمن 4 نقاط.

الأولى أثناء الطواف سبعة أشواط، حيث إن إجمالي المسافة حوالي 200 متر لكل شوط “الدور الأرضي”.

النقطة الثانية في “السعى سبعة أشواط”، حيث إن إجمالي مسافة المشي للأشواط السبعة 2761 مترا.

وجاء المشي إلى مساكن منی في يوم التروية في النقطة الثالثة، حيث إن المسافة من المسجد الحرام إلى مشعر منى تبلغ 6 كلم تقريبا.

وأخيرا في أيام التشريق، حيث يتسبب صعود جسر الجمرات 6 طوابق ارتفاع كل طابق 12 مترا، في إجهاد الحاج.

ويُعدّ الحج رحلة إيمانية عظيمة يحرص المسلمون على أدائها، لكن هذه الرحلة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا، حيث يتضمن الحج السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وطواف الكعبة المشرفة، والوقوف في عرفة.

لذلك، من المهم جدًا أن يستعد الحاج بدنيًا قبل الوصول إلى مكة المكرمة لتفادي الإجهاد والتعب، ولضمان أداء مناسك الحج على أكمل وجه.