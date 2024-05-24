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24 مايو 2024

تشافي يوجه رسالة للجماهير بعد إعلان رحيله عن برشلونة

رياضة
تشافي يوجه رسالة للجماهير بعد إعلان رحيله عن برشلونة تشافي هيرنانديز

حرص تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على توجيه رسالة للجماهير، بعد قرار إقالته من منصبه اليوم الجمعة.

وكان نادي برشلونة أعلن اليوم الجمعة، عن إقاله تشافي من منصبه في بيان رسمي.

وأوضح النادي بأن مباراة برشلونة وإشبيلية، التي ستقام يوم الأحد المقبل، بختام منافسات الدوري الإسباني، ستكون الأخيرة لتشافي مع البارسا.

ونشر تشافي عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”: “أصدقائي الأعزاء، يوم الأحد، ستنتهي مرحلتي على مقاعد البدلاء في برشلونة”.

وأضاف: “ليس من السهل أبدًا مغادرة نادي حياتك، لكنني فخور جدًا، بعد عامين ونصف على رأس غرفة تبديل الملابس التي كانت بمثابة عائلة ثانية”.

وأكمل: “المودة، الذين كانوا دائمًا بجانبي وأظهروا لي نفس الحب في جميع الأوقات كما هو الحال في مرحلتي الكروية”

وأكد: “اعتبارًا من يوم الأحد سأكون مشجعًا آخر في المدرجات، إما الآن في الاستاد الأولمبي أو في غضون بضعة أشهر في الكامب نو الجديد، لأنني قبل أن أصبح لاعبًا أو مدربًا، كنت من مشجعي برشلونة وأريد فقط الأفضل لنادي حياتي”.

وأوضح: “عملت مع مجموعة رائعة من اللاعبين وطاقم عمل رائع، بفضلهم جميعًا، تمكنا من تحقيق الأهداف المقترحة، وبلغت ذروتها العام الماضي بالفوز بالدوري وكأس السوبر”.

وواصل: “لم تسر الأمور هذا الموسم كما أردنا، لكننا تركنا الأمر وساعدنا في تنمية جيل جديد من لاعبي كرة القدم الشباب من لا ماسيا الذين يلهمون جميع مشجعي برشلونة”.

وأردف: “شكرًا جزيلا للجميع، إلى الجماهير واللاعبين والموظفين وموظفي النادي والرئيس ومجلس الإدارة والمديرين الرياضيين ووسائل الإعلام وكل من شاركت معهم الرحلة خلال هذين الموسمين والنصف”.

وأختتم رسالته قائلا: “أتمنى الأفضل للنادي الذي أحمله في قلبي، يحيا برشلونة”.

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