“إكس” تعتزم إخفاء الإعجابات.. تغييرات تُثير الجدل حول الخصوصية والتفاعل

تستعد منصة التواصل الاجتماعي “إكس” لإجراء تغييرات جذرية على نظام الإعجابات، حيث ستُصبح الإعجابات خاصة بالكامل، مما يعني أن المستخدمين الآخرين لن يتمكنوا من رؤية أي منشور أُعجب به شخص ما.

وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا بين مستخدمي المنصة، حيث يرى البعض أنه خطوة إيجابية لحماية الخصوصية ومنع التنمر الإلكتروني، بينما يرى آخرون أنه يُعيق التفاعل ويجعل من الصعب اكتشاف محتوى جديد مثير للاهتمام.

ووفقًا لشرح الشركة، فإن الهدف من هذا التغيير هو خلق بيئة أكثر أمانًا للمستخدمين، حيث يشعر الكثيرون بالحرج أو الإحباط من إبداء إعجابهم بمحتوى معين خوفًا من التعليقات السلبية أو الأحكام.

ومع ذلك، يرى بعض المستخدمين أن هذا التغيير غير ضروري، خاصةً وأن المنصة توفر بالفعل ميزة “الإشارات المرجعية” التي تسمح للمستخدمين بحفظ المنشورات التي يرغبون في الرجوع إليها لاحقًا، دون أن يرى الآخرون ذلك.

وعلاوة على ذلك، فإن إخفاء الإعجابات لا يعني أن المحتوى لن يحصل على أي تفاعل، حيث لا يزال بإمكان المستخدمين التعليق على المنشورات ومشاركتها.

وبالتالي، فإن هذا التغيير قد لا يُحقق الهدف المرجو منه، بل قد يُعيق التفاعل بشكل عام ويجعل من الصعب على المستخدمين اكتشاف محتوى جديد مثير للاهتمام.

ومن ناحية أخرى، قد يُساعد إخفاء الإعجابات في تقليل التنمر الإلكتروني، حيث لن يتمكن المتنمرون من معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعجب بمنشورهم أم لا.

ولكن هذا يعني أيضًا أن المستخدمين لن يتمكنوا من معرفة ما إذا كان شخص ما قد أعجب بمنشورهم، مما قد يُقلل من الشعور بالتقدير والتشجيع.

وبشكل عام، فإن قرار إخفاء الإعجابات على “إكس” هو قرار مثير للجدل يُثير تساؤلات حول الخصوصية والتفاعل.

ويفضل بعض المستخدمين الاحتفاظ بنظام الإعجابات الحالي مع بعض التعديلات، بينما يرى آخرون أن إخفاء الإعجابات هو الحل الأمثل لحماية الخصوصية.

وإلى أن تتمكن “إكس” من تقييم تأثير هذا التغيير بشكل كامل، يبقى من المبكر تحديد ما إذا كان سيُحقق النتائج المرجوة منه أم لا.