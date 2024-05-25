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25 مايو 2024

رسالة الوداع من تشافي
رياضة
رسالة الوداع من تشافي

علق تشافي هيرنانديز على خبر إقالته من تدريب برشلونة أمس، الجمعة، قبل المباراة الأخيرة التي سيقود فيها الفريق الكتالوني غدًا أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ38 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”

وقال مدرب برشلونة فى مؤتمر صحفي، “حسناً، شكراً جزيلاً، أنا بخير، بالطبع كانت أياماً صعبة، لم تكن أياماً سهلة، لكن حسناً، أنا مع ضمير مرتاح، خاصة أود أن أقول إنني فخور، أنا سعيد لأنك تنظر إلى الوراء، إنها سنتان ونصف فى منصب مدرب برشلونة”

وأضاف، “لم يكن الأمر سهلاً، كنا ندرك أنه كان وقتًا صعبًا عندما جئنا، لكن اليوم تحدثنا مع جميع أعضاء الطاقم، مع اللاعبين، وأعتقد أنه يمكننا أن نكون فخورين بالعمل الذى تم إنجازه، لم تكن مرحلة سهلة أو بسيطة بسبب الوضع الذى يعيشه النادي”.

وجه تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رسالة قوية بعد إقالته من تدريب الفريق، قائًلا، “كان تدريب برشلونة شرفًا ومتعة”.

وعن قرار إدارة برشلونة بإقالته رد تشافي، ” حسنًا، أعتقد أن الأمر بسيط، سواء فهمته أم لم أفهمه، ببساطة، لقد قرروا ذلك بناءً على مصلحة النادي، لأنهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى تغيير فى الاتجاه”.

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