العثور على حطام أشهر غواصة أمريكية في الحرب العالمية الثانية

عثر خلال الساعات الماضية، بالقرب من السواحل اليابانية، العثور على حطام الغواصة أشهر غواصة أمريكية في الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد مرور نحو 80 عاما على فقدانها.

وأغرقت الغواصة يو إس إس هاردر” معظم السفن الحربية اليابانية” خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أنها اختفت في 24 أغسطس 1944 وعلى متنها 79 بحارا، قبالة جزيرة أوكيناوا.

ودخلت الغواصة الخدمة في ديسمبر 1942 ويقع حطامها على عمق 1140 مترا وحالتها سليمة نسبيا.

وخلال عام 1943 دمرت الغواصة في بيرل هاربر 3 سفن يابانية وفي 24 أغسطس 1944 وصلت إلى سواحل الفلبين وأطلقت 3 طوربيدات قبل أن تتعرض لهجوم بقنابل عمق أغرقتها.