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25 مايو 2024

محلل طقس: الصيف بدأ في السعودية وسيستمر حتى سبتمبر

محليات
محلل طقس: الصيف بدأ في السعودية وسيستمر حتى سبتمبر

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل القازنلي إن فصل الصيف دخل بالفعل في المملكة وسيستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأضاف في تصريحات لقناة “الإخبارية” أن العلامات الجوية هي التي تحدد دخول الصيف ولا نعتمد على وقت أو تاريخ محددين.

وتابع: “نعيش حاليًا أجواء صيفية حارة وشديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، سواء في مكة أو الرياض أو المدينة أو القصيم وغيرها، ونعم لقد دخلنا فصل الصيف وطبعًا نحن لا نعتمد على أوقات محددة، لأن العناصر الجوية كاتجاه الرياح المصاحبة لمنخفض الهند الموسمي والضغط الجوي وارتفاع درجات الحرارة كلها دلائل”.

واختتم: “يتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام القادمة خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية، وستستمر هذه الأجواء حتى شهر سبتمبر المقبل”.

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