جيسوس يستبعد هذا الثنائي من مواجهة الوحدة

استقر جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال، عن استبعاد ثنائي الفريق من مواجهة الوحدة التي ستقام اليوم الإثنين، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي الهلال مع نظيره الوحدة على ستاد الملك عبد العزيز الرياضية، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن جيسوس قرر استبعاد ياسين بونو حارس المرمى، وروبن نيفيز من قائمة الفريق.

وأشارت الرياضية إلى أن جيسوس قرر هذه إراحة الثنائي المذكور قبل موقعة الديربي المنتظرة أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال على نظيره الطائي بثلاث أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ونجح الهلال نجح في حصد لقب الدوري السعودي، لهذا الموسم، وقبل انتهاء البطولة بثلاث جولات، وبالتحديد بعد الفوز على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف.