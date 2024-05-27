4 قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع

يزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقادة البحرين وتونس، الصين هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الاثنين.

وقالت الخارجية الصينية: “الزعماء سيقومون من 28 مايو إلى الأول من يونيو بزيارات دولة للصين ويحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي”.

وسيحضر الرئيس الصيني شي جينبينغ المنتدى ويُلقي خطابا الخميس، كما سيجري أيضا محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.