الإعلان عن باقات حج جديدة للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم 2024

أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء الإثنين، عن باقات حج جديدة، بمزايا وخدمات توفّر رحلة ميسّرة وتجربة ثرية للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لموسم حج 1445هـ.

باقة أبراج كدانة الوادي

التنقل بحافلات مكيفة ومريحة طوال الرحلة.

السكن في مشعر منى في الأبراج الجديدة “أبراج كدانة الوادي”.

الباقة الاقتصادية:

السكن في مكة المكرمة في مباني سكنية مفروشة ومجهزة بالخدمات الأساسية أيام التروية والنحر والتشريق.

لا تشمل توفير إقامة للحجاج في مشعر منى.

تعتمد أسعار النقل حسب الوجهة.

مزايا شاملة