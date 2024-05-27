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فريق التحرير

27 مايو 2024

الهيئة العامة للطرق تحدد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي

محليات
الهيئة العامة للطرق تحدد 3 مراحل لتطبيق كود الطرق السعودي الطرق في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية عن خطة متكاملة لتطبيق كود الطرق السعودي، حيث تم تقسيم هذه العملية إلى 3 مراحل رئيسية.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى ستكون استرشادية وتوعوية، من خلال مستوى الوعي بمفهوم الكود للجهات ذات العلاقة.

فيما ستكون المرحلة الثانية إلزامية للجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/ 1/ 2025، على أن تشمل المرحلة الثالثة جميع الجهات الحكومية والخاصة المنفذة لشبكة الطرق.

يذكر أن كود الطرق السعودي يسهم في توحيد كل المعايير للجهات المنفذة للطرق، من خلال وضع مرجع فني يمكن الجهات من الوصول لجميع المعلومات اللازمة لتصميم وتخطيط وإنشاء وصيانة شبكة الطرق.

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