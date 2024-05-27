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27 مايو 2024

لا حج بلا تصريح.. السعودية تضع مقاصد الشريعة في الصدارة

تقارير خاصة
لا حج بلا تصريح.. السعودية تضع مقاصد الشريعة في الصدارة

الوئام – خاص

تبذل السعودية جهودًا ضخمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا الموسم، 1445 هـ، وذلك انطلاقًا من حرصها على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، حيث تعكف الجهات الرسمية كل موسم على تقييم الإيجابيات ورصد السلبيات ووضع الخطط لتلافيها في المواسم اللاحقة، كما أطلقت العديد من المبادرات التي تستند على التقنيات الحديثة من أجل تسهيل رحلة أداء الحج على ضيوف الرحمن.

تأشيرة الحج إلزامية

وأكدت الجهات الرسمية أكثر من مرة على أن تأشيرة الحج إلزامية لكل من يرغب في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام مشددة على منع الحج لمن لا يحمل تأشيرة الحج بالطرق النظامية كما أعلنت وزارة الداخلية بعدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها ومسمياتها، وذلك حتى تاريخ 23 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن هذه التأشيرات لا تعتبر تصريحًا لأداء فريضة الحج، داعيةً جميع ضيوف السعودية من حاملي تأشيرات الزيارة إلى الالتزام بعدم التوجه إلى مكة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة.

لا حج بلا تصريح

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة من تطبيق “نسك”، وذلك إيذانًا ببدء موسم الحج لهذا العام.

وشددت الوزارة على أن الحج يتطلب تصريحًا رسميًا، وأتاحت المبادرات والوسائل المساعدة لتقديم المعلومات اللازمة للراغبين في أداء الحج وفق الطرق النظامية وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات بحزم على كل من يخالف الأنظمة، خاصةً أولئك الذين يتم ضبطهم في النطاق الجغرافي المخصص للحجاج النظاميين.

عقوبة نقل المخالفين

وأوضحت الوزارة أن عقوبة نقل مخالفي أنظمة الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة قد تصل إلى 50 ألف ريال، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل قضائياً، وترحيل المخالفين ومنعهم من دخول المملكة مجدداً.

الحزم في تطبيق العقوبات

يذكر أن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، كان قد أكد في وقت سابق أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحزم بحق أي مخالف للتعليمات.

وأشار إلى الفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء التي تؤكد عدم جواز أداء الحج بدون تصريح، موضحًا أن هذه الفتاوى تأخذ في الاعتبار حرمة المكان وقدسية الشعيرة، مما يضمن أداء المسلمين لمناسك الحج بأمن وسكينة ويسر، ويساعد الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج.

من جانبه أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن حملة لا حج بلا تصريح تتماشى مع النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، حيث تم أخذ مصلحة المكان والزمان بعين الاعتبار، مما يحقق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، ويتماشى مع قواعد الشريعة.

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