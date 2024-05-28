السعودية مركز إقليمي رائد للفضاء

يمثل إعلان صندوق الاستثمارات العامة تأسيس مجموعة نيو للفضاء خطوة هامة في مساعي السعودية نحو تعزيز مكانتها في قطاع الفضاء المتنامي عالميًا، ويُظهر ذلك التزامًا سعوديًا راسخًا بتطوير قدرات السعودية في مجال الفضاء، ويرسم مسارًا نحو أن تصبح المملكة مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أن تُمثل مجموعة نيو للفضاء استثمارًا هامًا في قطاع واعد يُساهم في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، كما يخلق فرصًا لنمو وتطوير قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بالفضاء، مثل التصنيع والاتصالات والأبحاث والتطوير.

وستعمل المجموعة الوليدة على توطين المعرفة والخبرات من خلال جذب المواهب الوطنية وتطوير خبرات محلية في مجال الفضاء، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية كلاعب رئيسي في قطاع الفضاء.

بشكل عام، يُعدّ تأسيس مجموعة نيو للفضاء خطوة استراتيجية هامة تُساهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتُعزز مكانتها كدولة رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث ستركز المجموعة على أربعة مجالات رئيسية هي اتصالات الأقمار الصناعية ورصد الأرض والاستشعار عن بعد والملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء والاستثمار في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.

ختامًا، يُمثل تأسيس مجموعة نيو للفضاء حدثًا هامًا يُبشّر بمستقبل واعد لقطاع الفضاء في المملكة ويعكس التزام السعودية بتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للابتكار والتكنولوجيا.