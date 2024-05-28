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فريق التحرير

29 مايو 2024

بمشاركة نخبة من أبطال الملاكمة العالمية.. الرياض تستعد لاحتضان نزالات “5VS5”

رياضة
بمشاركة نخبة من أبطال الملاكمة العالمية.. الرياض تستعد لاحتضان نزالات “5VS5”

وصل جميع الملاكمين المشاركين في نزالات “5VS5” إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لخوض منافسات قوية ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي ستقام في “المملكة أرينا” يوم السبت المقبل الأول من يونيو.

وتشهد النزالات مشاركة نخبة من أبرز أبطال الملاكمة العالميين، يتقدمهم البطل الروسي ديمتري بيفول، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية (فئة السوبر) للوزن الخفيف الثقيل، والذي سيواجه البطل الليبي مالك الزناد، بطل القارات لمنطقة البحر المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية. ويُعدّ هذا النزال من أبرز النزالات المرتقبة، حيث يسعى كلا البطلين للحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، بعد تحقيقهما 22 نزالًا دون أي خسارة.

مواجهات مثيرة في مختلف الأوزان

وتشمل باقي النزالات مواجهات مثيرة في مختلف أوزان الملاكمة، حيث يلتقي البطل البريطاني حمزة شيراز، بطل العالم للكومنولث وصاحب لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC الفضي، مع الأمريكي أوستن ويليامز، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف.

كما يواجه الملاكم الصيني تشانغ زيلي، المصنف كثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم، البطل الأمريكي دونتري ويلدر، حامل لقب بطل WBC للوزن الثقيل.

مشاركة مميزة للملاكمين العرب

ويشارك في النزالات أيضًا عدد من الملاكمين العرب المميزين، من بينهم:

الأسكتلندي ويلي هاتشينسون: بطل العالم للشباب 2016 من فئة الوزن المتوسط، والذي سيواجه الإنجليزي كريغ ريتشارد، حامل لقب الوزن الخفيف الثقيل البريطاني.

البريطاني دانيال دوبويس: حامل لقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBA)، والذي سيواجه الكرواتي فيليب هرغوفيتش، المصنف الأول من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.

المحترف الإنجليزي نيك بال: الذي سيواجه الأمريكي رايموند فورد، حامل لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن الريشة.

فعاليات مكملة

يُذكر أن فعاليات نزالات “5VS5” تشمل أيضًا إقامة تمارين عامة للملاكمين اليوم، ومؤتمر صحفي غدًا، على أن يجري الملاكمون يوم الجمعة “الوزن الرسمي” قبل المشاركة في النزالات السبت.

توقعات بنجاح كبير للحدث

ومن المتوقع أن تشهد نزالات “5VS5” إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لمشاركة نخبة من أبرز أبطال الملاكمة العالميين، وتنوع النزالات في مختلف أوزان الملاكمة.

كما تُعدّ هذه النزالات فرصة مميزة لعشاق رياضة الملاكمة في المملكة العربية السعودية للاستمتاع بمنافسات قوية وفعاليات ترفيهية مميزة.

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