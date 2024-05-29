“نورة” من مهرجان “كان” إلى شاشات السينما السعودية والعالمية في 20 يونيو

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر، عن موعد عرض فيلم “نورة” المدعوم من قبل صندوق البحر الأحمر في صالات العرض السعودية والعالمية بتاريخ 20 يونيو 2024م.

وكان فيلم “نورة” قد عُرض، الخميس الماضي، ضمن قسم “نظرة ما” في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يتمكن من الوصول إلى القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي، محققًا إنجازًا غير مسبوق للسينما السعودية، على يد مخرج الفيلم توفيق الزايدي، وبطولة كل من ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان.

ويُعد “نورة” أول فيلم سعودي ينافس في هذه المسابقة المرموقة، حيث حقق إقبالًا جماهيريًا واسعًا ونفدت تذاكر عرضه بعد ساعات قليلة من فتح باب الحجز، مما يؤكد إعجاب النقاد والجمهور على حدٍ سواء.

وصُوِّر فيلم “نورة” بالكامل في مدينة الفن والتاريخ “العُلا”، الواقعة شمال غربي المملكة العربية السعودية، وتكون طاقم العمل بنسبة 40% من السعوديين، في إشارة واضحة للدعم الكبير الذي تحظى به الصناعة السينمائية محليًا.

ويُقدم الفيلم تجربة سينمائية درامية فريدة تدور أحداثها في قرية صغيرة في تسعينيات القرن العشرين، حيث تلتقي نورة، فتاة حالمة، الفنان نادر الذي تخلى عن شغفه بالرسم ليعلم أطفال القرية.

وعُرض الفيلم السعودي “نورة” للمرة الأولى عالميًا في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في ديسمبر 2023م، وحصد خلالها جائزة أفضل فيلم سعودي برعاية فيلم العُلا.

وتؤكد مؤسسة البحر الأحمر السينمائي التزامها بدعم السينما العربية وإبرازها على الصعيد العالمي، حيث تقدم المؤسسة عبر برامجها المتنوعة مثل “صندوق البحر الأحمر للسينما” و”سوق البحر الأحمر” و”معامل البحر الأحمر” فرصًا مميزة لصناع الأفلام العرب لتطوير مشاريعهم السينمائية وعرضها على جمهور عالمي، بحيث تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة السينما العربية على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للمواهب العربية.