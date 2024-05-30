خدمت أكثر من 617 ألف حاج.. مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج

الوئام – خاص

منذ تأسيسها، أولت السعودية خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا كبيرًا، حيث سخرت إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة، حتى صارت السعودية دولة رائدة في مجال إدارة الحشود وتقديم الخدمات لملايين البشر الذين يجتمعون في صعيد واحد في وقت واحد.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وتبنت رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف تقديم الخدمات وفق أعلى مستوى من الجودة والتوسع في استقبال المعتمرين والحجاج والزوار وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر وتعظيم الأثر الديني لهذه الرحلة الروحانية، حيث تضمن البرنامج العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتحقيق المستهدفات الطموحة.

مبادرة طريق مكة

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين في بلدانهم وتجهيزهم بأحدث التقنيات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة.

تسهيل الإجراءات واختصارها

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، وصولاً إلى إنهاء إجراءات الجوازات في مطار المغادرة بعد التحقق من توفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرز الأمتعة وفقًا لترتيبات النقل والسكن في السعودية.

وعند وصولهم إلى السعودية، تنقلهم الحافلات مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة، بينما تتولى الجهات الخدمية نقل أمتعتهم إلى مساكنهم.

وخدمت المبادرة أكثر من 617 ألف حاج منذ إطلاقها بشكل تجريبي عام 2018 ثم توسعت تدريجيا حتى أصبحت الآن تخدم ضيوف الرحمن من 7 دول وهي المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار كمرحلة أولى، كما شهد العام الحالي التوسع في المطارات في الدول المشمولة بالخدمة لتصبح 11 مطارًا.

الاحتفاء بضيوف الرحمن

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة طريق مكة في عامها السادس، حيث قدمت خدماتها للمستفيدين في بلدانهم وسهلت قدومهم إلى السعودية لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مع تعزيز الشعور بالفخر والمسؤولية الدينية والوطنية لدى منظومة العمل، والاحتفاء بضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأضحت مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج، وحققت نجاحاً لافتاً لدى ضيوف الرحمن في الدول المشمولة بالمبادرة.

كما حققت المبادرة نجاحات متتالية عاماً بعد عام من خلال شراكة فعالة بين الجهات الأمنية، الصحية، واللوجستية، وقدمت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، نظراً لأهمية فريضة الحج.