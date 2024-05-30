خدمت أكثر من 617 ألف حاج.. مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

30 مايو 2024

خدمت أكثر من 617 ألف حاج.. مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج

تقارير خاصة
خدمت أكثر من 617 ألف حاج.. مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج

الوئام – خاص

منذ تأسيسها، أولت السعودية خدمة ضيوف الرحمن اهتمامًا كبيرًا، حيث سخرت إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وطمأنينة، حتى صارت السعودية دولة رائدة في مجال إدارة الحشود وتقديم الخدمات لملايين البشر الذين يجتمعون في صعيد واحد في وقت واحد.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وتبنت رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، برنامج خدمة ضيوف الرحمن بهدف تقديم الخدمات وفق أعلى مستوى من الجودة والتوسع في استقبال المعتمرين والحجاج والزوار وتسهيل رحلة الحاج والمعتمر وتعظيم الأثر الديني لهذه الرحلة الروحانية، حيث تضمن البرنامج العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتحقيق المستهدفات الطموحة.

مبادرة طريق مكة

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تسهيل إجراءات الحجاج والمعتمرين في بلدانهم وتجهيزهم بأحدث التقنيات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة.

تسهيل الإجراءات واختصارها

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، وصولاً إلى إنهاء إجراءات الجوازات في مطار المغادرة بعد التحقق من توفر الشروط الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يتم فرز الأمتعة وفقًا لترتيبات النقل والسكن في السعودية.

وعند وصولهم إلى السعودية، تنقلهم الحافلات مباشرة إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة، بينما تتولى الجهات الخدمية نقل أمتعتهم إلى مساكنهم.

وخدمت المبادرة أكثر من 617 ألف حاج منذ إطلاقها بشكل تجريبي عام 2018 ثم توسعت تدريجيا حتى أصبحت الآن تخدم ضيوف الرحمن من 7 دول وهي المغرب وباكستان وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار كمرحلة أولى، كما شهد العام الحالي التوسع في المطارات في الدول المشمولة بالخدمة لتصبح 11 مطارًا.

الاحتفاء بضيوف الرحمن

وتواصل وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة طريق مكة في عامها السادس، حيث قدمت خدماتها للمستفيدين في بلدانهم وسهلت قدومهم إلى السعودية لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مع تعزيز الشعور بالفخر والمسؤولية الدينية والوطنية لدى منظومة العمل، والاحتفاء بضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وأضحت مبادرة طريق مكة علامة فارقة في تاريخ الحج، وحققت نجاحاً لافتاً لدى ضيوف الرحمن في الدول المشمولة بالمبادرة.

كما حققت المبادرة نجاحات متتالية عاماً بعد عام من خلال شراكة فعالة بين الجهات الأمنية، الصحية، واللوجستية، وقدمت إمكانيات مادية وبشرية كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن، نظراً لأهمية فريضة الحج.

تابعنا: