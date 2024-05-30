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فريق التحرير

30 مايو 2024

الفرق الطبية تنقذ حياة حاج إندونيسي.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمدينة المنورة خلال حج

حج 2024
الفرق الطبية تنقذ حياة حاج إندونيسي.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمدينة المنورة خلال حج

نجحت الفِرَق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة في إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج إندونيسي في الستينيات من عمره.

الحاج الذي وصل إلى المركز كان يعاني من آلام حادة في الصدر، وخضع على الفور للفحوصات الطبية اللازمة، حيث كشفت الأشعة وجود جلطة قلبية.

استدعى الأمر تدخلاً سريعًا من قبل الفريق الطبي، الذي أجرى قسطرة تشخيصية أظهرت انسدادًا شديدًا في الشرايين التاجية الثلاثة للقلب.

أمام هذه النتائج، قرر الفريق الطبي ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح، حيث تم زرع شرايين جديدة مأخوذة من شرياني الصدر للمريض ووريد الساق باستخدام المنظار، في تعاون متقن بين مختلف التخصصات الطبية.

تجمع المدينة المنورة الصحي أكد أن العملية تمت بنجاح فائق، وتبع ذلك إجراءات دقيقة للرعاية المركزة والخطة العلاجية، مما أسهم في تحسن حالة المريض بشكل ملحوظ.

وبعد فترة من المتابعة والتأهيل في أقسام التنويم، تمكن الحاج من مغادرة المركز وهو في صحة جيدة، ليواصل أداء مناسكه بكل يسر وسلامة.

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