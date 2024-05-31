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فريق التحرير

31 مايو 2024

خطيب المسجد الحرام: نسألك يا الله فرحة تشفي قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الغاصبين

محليات
خطيب المسجد الحرام: نسألك يا الله فرحة تشفي قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الغاصبين

دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الله الجهني، حجاج بيت الله، إلى استشعار الأمن والاستقرار والراحة المقدمة من القيادة السعودية، متابعًا: “ولا تنتهكوها بالتجمعات والهتافات وإيذاء المسلمين عند بيت الله”.

وأوصى خلال خطبة الجمعة، بالحج المبرور الذي لا تخالطه معصية ولا إثم، مؤكدًا أن الحج مظهر من مظاهر الإخوة الإسلامية وتعظيم لشعائر الله واستشعار للحقائق التي وقعت فيه.

وأوضح خطيب المسجد الحرام، أن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة مرة واحدة في العمر ومن استطاع ولم يفعل كان عاصيا.

وتابع الشيخ عبدالله الجهني: “نسألك يا الله فرحة تشفي قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الغاصبين وانتصار جميع المسلمين”.

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