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فريق التحرير

1 يونيو 2024

الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح.. من هو ولي عهد الكويت الجديد؟

دوليات
الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح.. من هو ولي عهد الكويت الجديد؟

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء السبت، أمراً أميرياً بتزكية الشيخ صباح الخالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد، فمن هو؟

الشيخ صباح الخالد من مواليد 1953، شغل منصب رئيس الوزراء من 19 نوفمبر 2019 حتى 24 يوليو 2022.

هو الابن الثاني للشيخ خالد الحمد المبارك الصباح ووالدته الشيخة موزة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت، ويتميز بإدارة محافظة وكان ثامن رئيس وزراء منذ 1962.

الشيخ صباح الخالد سياسي مخضرم بخبرة تتجاوز 42 سنة في العمل السياسي والدبلوماسي، وتقلّد عدة مناصب وزارية، مع حضور كبير على المستويين العربي والدولي، خصوصاً خلال فترة توليه وزارة الخارجية.

حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977، وبدأ مسيرته في وزارة الخارجية عام 1978 كملحق دبلوماسي، ثم عمل في الإدارة السياسية بقسم الشؤون العربية حتى 1983، ثم مع وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حتى 1989.

شغل الشيخ صباح الخالد منصب نائب مدير إدارة الوطن العربي بين 1989 و1992، ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الخارجية من 1992 إلى 1995، وعُيّن سفيراً للكويت لدى السعودية ومندوباً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي حتى 1998، وحصل على وسام الملك عبد العزيز.

تولى رئاسة جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير عام 1998، ثم وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل في 2006 و2007، ووزيراً للإعلام في 2008 و2009.

عاد الشيخ صباح الخالد إلى وزارة الخارجية في 2011، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية حتى 2016، في 2019، عُيّن رئيساً للوزراء، وشكّل 4 حكومات متتالية حتى خروجه في 2022.

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