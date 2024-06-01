ضوء على الرأس والبطن.. تقنية جديدة لعلاج التوتر

لطالما سعى الناس للتخلص من التوتر بشتى الطرق، من التفكير الإيجابي إلى الأدوية، لكن دراسة حديثة كشفت عن نهج جديد، تحفيز الدماغ والأمعاء بالضوء.

تعتمد هذه التقنية على تسليط ضوء غير جراحي ومنخفض الشدة على الرأس والبطن في وقت واحد، مما يُقلل من آثار الإجهاد المزمن على كل من ميكروبيوم الأمعاء والدماغ.

“الوئام” تستعرض في الفيديوجراف التالي تقنية التعديل الحيوي الضوئي “PBM” لعلاج التوتر.