مشروعات تنموية وخدمية في محافظة قرية العليا بالمنطقة الشرقية

أعلنت أمانة الشرقية أنها طرحت عددًا من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة في محافظة قرية العليا.

تتضمن قائمة المشروعات تأهيل وتطوير عدد من الحدائق منها حديقة حي قرطبة بمساحة 17 ألف متر مربع، وحديقة الرفاع بمساحة 5400 متر مربع، وحديقة مركز صلالة بمساحة إجمالية 4600 متر مربع، حيث تحوي عددًا من العناصر الجاذبة، وتحقق معايير أنسنة المدن، إضافة إلى تأهيل المنتزه البري بمركز الشيط التابع لمحافظة قرية العليا.

وتهدف تلك المشروعات لتحسين البنية التحتية، وتعزيز جاذبية المدن، ورفع جودة الحياة والرفاهية لسكان المحافظة.

وأفادت أمانة الشرقية بأنه سيتم الإعلان عن طرح مشروع تطوير وتأهيل تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، بطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وهو من المحاور الرئيسية بالمحافظة، بهدف انسيابية حركة المركبات وتعزيز السلامة المرورية، إضافة إلى مشروع تطوير مدخل المحافظة الشرقي، بازدواجية طريق المدخل بمسافة تتجاوز 1500 متر طولي ليشمل أعمال أرصفة وإنارة الطريق والجزر الوسطية، مع استكمال أعمال سفلتة وإنارة الأحياء، والمراكز والهجر التابعة للمحافظة.

وأشارت إلى الإعلان عن طرح مشروع صيانة وتأهيل وتطوير شبكة الطرق المتهالكة لحي الربيع، وحي الزهور مربع (أ-ب-ج)، بالإضافة إلى أعمال صيانة أعمدة الإنارة، وتأهيل طريق الملك خالد، بكشط وإعادة سفلتة الطريق كاملاً، وطريق الأمير نايف لتشمل أعمال الخطوط الأرضية واللوحات الإرشادية بالطريق، وإنارة المخططات غير المخدومة بشبكة الإنارة، مستهدفة المخطط الجنوبي للمحافظة، والقطاع الشمالي منها.

وجرى إطلاق حزمة من عمليات الصيانة العاجلة ذات الأثر السريع من خلال معالجة حفر الشوارع وإعادة تأهيل المطبات الصناعية، وإزالة المخلفات مجهولة المصدر وصيانة اللوحات الإرشادية بالطرق وإعادة طلاء أرصفة الطرق لتعزيز السلامة المرورية بها، حيث يجري حالياً دراسة وتصميم مشروع تأهيل وتطوير المنطقة المركزية بحي العالي، والتي تستهدف ساحة قصر عالي، والسوق الشعبي، والمباني المحيطة بها لجعلها منطقة جاذبة ونواة مشعة، تحمل النمط العمراني للمنطقة بهوية تراثية عصرية، كما تقوم بلدية المحافظة بإعداد الدراسات والتصاميم لتطوير مبناها وحرمها ليواكب التطور للمنطقة والتوسع الإداري والخدمي لها ليتسنى لها تقديم الخدمات للمستفيدين بأساليب متطورة.