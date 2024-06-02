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فريق التحرير

2 يونيو 2024

بـ 16 لغة.. إصدار دليل التوعية السيبرانية لموسم حج 1445

حج 2024
بـ 16 لغة.. إصدار دليل التوعية السيبرانية لموسم حج 1445

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، دليل التوعية السيبرانية؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم الحج والعمرة.

جاء ذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

استعرض الدليل أهمية الوعي بالأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية خلال موسم الحج والعمرة.

وتطرق إلى أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، وأهمية التصفح الآمن للإنترنت، وأمن التطبيقات، وإجراء النسخ الاحتياطي للهاتف الجوال بشكل دوري.

كما تضمنت الموضوعات المساهمة في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم.

وقد أتيح الدليل، بـ 16 لغة، في قسم الأدلة التوعوية بموقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط:

Haj.gov.sa/Guides

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