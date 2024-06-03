إدراج وبدء تداول أسهم مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه في السوق الرئيسية

أعلنت تداول السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يونيو الجاري.

وأشارت “تداول السعودية إلى أنه سيتم تداول أسهم “سليمان الفقيه” برمز تداول 4017 وبالرمز الدولي SA562GSHUOH7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

اقرأ أيضًا: ارتفاع الأسهم الآسيوية بسبب توقعات خفض سعر الفائدة وانتعاش المصانع

وأوضحت “تداولة” أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.