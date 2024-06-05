محلل سياسي لـ”الوئام” : بن غفير وسموتيريش يمكنهما تفكيك حكومة نتنياهو .. ولكن!

الوئام – خاص

تتواصل تهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتفكيك حكومة نتنياهو حال قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بصفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

نظام الحكم في إسرائيل

وقال هاني الجمل، الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، إن نظام الحكم في إسرائيل هو نظام برلماني حيث يتم انتخاب أعضاء الكنيست وعددهم 120 عضوًا، والحزب صاحب الأغلبية المطلقة في الكنيست يمكنه تشكيل الحكومة منفردًا، لكن في الانتخابات الأخيرة لم يقدر أي حزب على أن يحقق الأغلبية التي تمنحه الحق في تشكيل الحكومة وبالتالي دخلت مجموعة من الأحزاب منها الحزب الصهيوني الديني وحزب القوة اليهودية وحزب نعوم ، في ائتلاف بقيادة نتنياهو وأصبح لديهم 64 مقعدا أهلتهم لتشكيل الحكومة الائتلافية.

وأضاف “الجمل” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه في حال نفذ وزير الأمن القومي (حزب القوة اليهودية) ووزير المالية (الحزب الديني ) تهديدهما بالانسحاب من هذا الائتلاف الحاكم (يمتلكون 13 مقعدا إضافة إلى مقعد لحزب نعوم) سيكون لدى نتنياهو 50 مقعدا فقط وبالتالي يفقد الأغلبية في إدارة الحكومة ومن ثم تسقط حكومته.

قبلة الحياة لـ”نتنياهو”

وتابع الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية: “ولكن هناك حلا آخر إذا انضم زعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ الذي يمتلك حزبه 24 مقعدًا إلى نتنياهو في حال انسحاب الوزيرين فإن نتنياهو يستمر في هذه الحكومة ولكن تركيبة الحكومة سوف تتغير من يمينية متطرفة إلى حكومة تتألف من أحزاب اليمين والليبرالية وبالتالي تعتبر قبلة الحياة بالنسبة لنتنياهو”.